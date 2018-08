Skulle berre på butikken - møtte på kronprinsparet

Nyheter

Lunde skulle berre ein tur innom matbutikken i Selje, då ho møtte kronprinsparet som gjekk tur onsdag kveld.

– Dei hadde gått seg ein kveldstur til Selje kyrkje, og eg møtte dei i sentrum. Då skulle dei tilbake til kongeskipet som ligg ankra opp i Selje, fortel Lunde.

– En fest for folket Torsdag 23. august kommer kronprinsparet for å åpne Måløyraidsenteret. Ildsjelene bak senteret ønsker seg både en stor folkefest og en høytidsstemt krigshistorisk minnedag.

– Dei snakka om at dei likar seg godt her i Selje og surfeparadiset Hoddevik, og at dei skulle til Måløy. Det var eit kort, men veldig koseleg møte, og dei var i strålande humør. Det var kjekt at dei tok seg tid til ein liten prat, seier Lunde.

Kronprinsparet kjem torsdag til Måløy for å stå for den offisielle opninga av Måløyraidsenteret. I tillegg til å opne og få omvisning i senteret, skal dei vere med på to kransenedleggingar og delta på folkefest på Torget.

Les alt om oppstarten av Måløyraidsenteret her.