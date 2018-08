Kjenner du igjen denne «leikeplassen»?

Nyheter

Vågsøy: Dagens hovedbilde er fra rundt 1970–72. Det er tatt på tomta der det hadde stått ei barakke (brakke) som tyskerne bygde og brukte under andre verdenskrig. Etter krigen var det stor boligmangel, og tyskerbrakka blei tatt i bruk som bolig for flere familier. Etter at alle var flytta ut og brakka blei revet en gang i perioden 1970-72, var tomta lenge en spennende leikeplass for ungene i nabolaget. På bildet er det Isak Kvalheim (f.v.), Hans Petter Selstad og Margret Holvik som står på en haug bygningsavfall på tomta. Bak dem f.v. ligger Wik-huset, Brunsvik-huset og huset til Nellianda (Landa) Hagevik. Av disse er det bare Brunsvik-huset som står igjen i dag.

