Stadig flere kvinner blir politi - også lokalt

Stadig flere kvinner blir politi, en trend som også er synlig i Vågsøy, der damene utgjør halve staben. Slik var det ikke før.

– Da jeg gikk ut av Politihøyskolen i 2001 var det ikke like mange kvinner i yrket som det er i dag, påpeker politibetjent Randi Kongsvik ved Vågsøy lensmannskontor.

Da hun begynte som politi i Måløy på begynnelsen av 2000-tallet, var hun i tillegg den eneste kvinnen som jobbet ved lensmannskontoret.Tall fra Politihøyskolen bekrefter erfaringene Kongsvik har med kjønnsbalansen i yrket. På 17 år, fra 2000 til 2017, har andelen kvinnelige søkere økt med ti prosent. Tallene viser også at det har vært en jevn økning i denne perioden. Utviklingen gir også utslag på kjønnsbalansen i lederstillingene i politiet.

– Det er flere kvinnelige ledere i politiet i dag, enn da jeg begynte, konstaterer Kongsvik.

– Stor fordel

Ved Vågsøy lensmannskontor er det lik fordeling mellom kvinnelige og mannlige politibetjenter. Kongsvik anser det som en stor fordel.

– Menn og kvinner tenker ulikt, og man utfyller hverandre, sier Kongsvik, som samtidig understreker at det viktigste for begge kjønn er at man egner seg til rollen som politi.

– Man skal ikke få jobben eller studieplassen fordi man har det ene eller andre kjønnet, mener hun.

– Utvilsomt behov for flere folk Selv om politileder Arne Johannessen er fornøyd med innsatsen han ser bli lagt ned når han besøker lensmannskontorene i fylket, legger han ikke skjul på at utfordringene i Nordfjord og Sogn og Fjordane likevel er store.

Kollega Åse Romuld, som er politiførstebetjent ved lensmannskontoret, tror noe av grunnen til at flere kvinner vil jobbe i politiet er at yrket har endret seg med årene.

– Det er betydelig flere kvinnelige ansatte i politiet i dag, enn da jeg begynte i 1993. Jeg tror det delvis er fordi samfunnet har endret seg, og at yrkeslivet ikke er like definert av kjønnsroller som tidligere, sier Romuld og legger til:

– Politiyrket har også utviklet seg, der vi i dag har varierte jobbalternativer innad i etaten.

Politibetjent Eline Oma ble nylig ansatt i Vågsøy. Hun synes det er flott å se at det stadig blir flere kvinner i politiet.

– Jeg håper og tror at dette handler om at kvinner er godt egnet til jobben, ikke at man har et mål om at det skal være like mange kvinner som menn. Fokuset bør ikke være på om man er mann eller kvinne, men hvilke forutsetninger man har for å gjøre en god jobb, slår hun fast.

Rekordhøy kvinneandel

Politioverbetjent Nils Bakke forteller at Vågsøy lensmannskontor over tid har hatt god dekning av kvinnelige betjenter.

For tiden er halve staben kvinner, og søkertallene til Politihøyskolen viser at dette trolig er en trend som kommer til å fortsette:

– Tallene viser at 48 prosent av søkerne er kvinner, noe som er en rekordhøy kvinneandel. Tradisjonelt sett har politiutdanningen vært mannsdominert, men de siste årene har vi sett at politiutdanningen tiltrekker seg stadig flere kvinner, sier Bakke.