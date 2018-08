Nyheter

Det melder NRK Sogn og Fjordane.

Det er tolv kanselleringar som ikkje gjekk som planlagt, grunna skodde og sterk vind, som Fjord1 må betale for. Statens vegvesen meiner at dette ikkje høyrer med under ekstraordinære vêrforhold, som er grunn til å kansellere avgangar ifølgje kontrakta.

Dei tolv kansellerte avgangane skulle gått på fylkessambanda Stårheim-Isane og Måløy- Husevåg-Oldeide.