Vil bevare krykkjene på Stadlandet

Selje kommune søkjer no Fylkesmannen i Sogn og Fjordane om midlar til eit prøveprosjekt med 20 reirhyller i Leikanger sentrum for å bevare krykkjebestanden på Stadlandet.

Vil lokke krykkjene ut av sentrum Fylkesmannen, Statens vegvesen og det private næringslivet håpar at kunstige reirhyller skal få fleire krykkjer til å trekke ut av sentrum og søke mot «fuglefjellet» som har etablert seg på Moldøen.

Vil byggje «leilegheiter» til krykkjene Coast Seafood ser at hekkande krykkjer ikkje lar seg kombinere med matproduksjonen på Måløy Seafood. Dei ønskjer å flytte fuglane på ein skånsam måte, og meiner løysinga er reirhyller på Måløybrua.

Konflikt mellom hekkande krykkjer og drift av Furebuda, gjorde at ein del reir tidleg årets hekkesesong vart spylt bort, skriv kommunen i brev til Fylkesmannen. Etter dialog med eigarar har ein kome fram til at ein skal finne andre løysingar.Etter møte mellom Norsk ornitologisk forening, kommunen, Furebuda og Dragebygg ønskjer ein no i første omgang å få til eit prøveprosjekt med reirhyller som avbøtande tiltak. Dragebygg AS og Furebuda skal legge til rette for til saman 20 reirhyller i Leikanger, som skal vere på plass innan februar 2019.

Ein skal også sjå på moglegheiter for å legge til rette for krykkjer andre stadar i nærleiken av der dei har hekkeplass i dag, til dømes ved småbåthamna på Leikanger, og på innsida av industriområdet på Sjåstad.