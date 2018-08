Har skrive ut fem bøter i skulevegaksjonen

Nyheter

Politiet i Sogn og Fjordane har i samband med årets skulestart vore aktiv og synleg langs skulevegane i heile fylket. Aksjonen fortset med fullt trøkk.

Ei veke inn i nytt skuleår er 890 bilar kontrollerte. Så langt har 24 førarar fått reaksjonar frå politiet. I Nordfjord gjeld det to forenkla førelegg for manglande sikring av born og to forenkla førelegg for manglande bilbelte, og eit anna gebyr.

– Det gjennomgåande inntrykket er godt. At under 3 prosent av dei kontrollerte bilførarane fekk reaksjonar synar at folk er grunnleggjande opptatt av ei trygg skuleveg, sier leiar for Geografisk driftseining i Sogn og Fjordane Arne Johannessen i Vest politidistrikt i ei pressemelding.

Til no har politiet hatt hovudfokus på sikring av born og bruk av mobiltelefon bak rattet. Totalt er det gitt fem forenkla førelegg for manglande sikring av born og sju gebyr for manglande bruk av bilbelte. Ingen førarar vart oppdaga med mobiltelefon i handa.

Under kontrollane fekk også seks førarar forenkla førelegg for å ha køyrd i strid med skiltinga i området. Meir alvorleg var det då ein person i Hyllestad blei tatt for å køyra i rusa tilstand.

Aksjonen har blitt godt mottatt av foreldre og lærarar og politiet varslar at dei vil fortsetja kontrollane langs skulevegane.

– Vi har fått veldig mange hyggjelege og positive tilbakemeldingar frå folk som set pris på at politiet tek dette med skuleveg på alvor. Det set vi pris på og vi vil fortsetja med full trøkk denne veka også, seier politiinspektør Arne Johannessen.