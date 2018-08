Lokal trio på liste før historisk valg

Nyheter

Nominasjonskomiteen i Vestland la sist uke frem sitt forslag til innstilling til valgliste for fylkestingsvalget i 2019. Komiteen innstiller på Silja Ekeland Bjørkly fra Bergen som fylkesordførerkandidat.

Morten Hagen (H) fra Vågsøy er den lokale kandidaten som er øverst på listen med sin 23. plass. Hanne Husebø Kristensen (5.) er den fremste av fire kandidater fra nye Kinn kommune, mens Tore Hjelle fra Eid og Elisabeth Birkeland Hatlenes også er på listen.

Leder i nominasjonskomiteen Nils Marton Aadland sier følgende om innstillingen:



– Vi er glade for å kunne presentere dyktige og motiverte kandidater fra hele det nye fylket. De vil arbeide målrettet for å utvikle Vestland til beste for innbyggere og næringsliv. Ikke minst er vi stolt over vår fylkesordførerkandidat som har solid politisk erfaring, både fra riks- og fylkespolitikk. Med Silja ved roret får Vestland en handlekraftig fylkesordfører som ser hele fylket, og som har vilje og evne til å synliggjøre og fremme dette flotte fylket både nasjonalt og internasjonalt.

Han forklarer at nominasjonskomiteen har arbeidet grundig, og har blant annet hatt en rekke kandidater inne til intervju.

– Vi er privilegert som har så mange og dyktige personer fra hele Vestland som ønsker å gjøre en innsats for Høyre i fylket. Dessverre er det ikke plass til alle kandidatene på listen, og vi vil takke alle som har stilt seg til disposisjon for Vestland Høyre ved denne nominasjonen. Det er en samlet nominasjonskomite som står bak listeforslaget.

Nominasjonskomiteens forslag til innstilling er som følger:



1. Silja Ekeland Bjørkly, Bergen

2. Noralv Distad, Aurland

3. Svein K. Halleraker, Stord

4. Dan Stian Femoen, Bergen

5. Hanne Eva Husebø Kristensen, Kinn

6. John Andre Kongsvik, Bergen, ungdomskandidat

7. June Vibecke Knudtsen Indrevik, Øygarden

8. Christer Lilleskare Olsen, Bergen

9. Sonja Øvre-Flo, Stryn

10. Karl Vågstøl, Alver

11. Lise-May Sæle, Sogndal

12. Gunnar Moland, Ullensvang

13. Iril Schau Johansen, Voss

14. Chris Jørgen K. Rødland, Bergen

15. Petter Haraldsen Haugland, Askøy

16. Tore Fossen, Sunnfjord

17. Pål Kårbø, Alver

18. Kristin Mjanger, Gulen

19. Roald Stigum Olsen, Bergen, Senior Høgre

20. Kari Odland, Bergen

21. Emil Tetlie Brimsholm, Bjørnafjorden

22. Silvia Haugland, Øygarden

23. Morten Andreas Hagen, Kinn

24. Ragnhild Hus Fagerbakke, Austevoll

25. Vasan Singaravel, Bergen

26. Wenche Tislevoll, Fitjar

27. Nils Kåre Skoge, Øygarden

28. Jana Middelfart Hoff, Bergen

29. John T. Torsvik, Masfjorden

30. Bjørn Hollevik, Kinn

31. May Eva Sandvik, Alver

32. Bjørn Loe Nyhuus, Bergen

33. Yamilys Krossøy, Årdal

34. Peder Sjo Slettebø, Kvinnherad

35. Neshe Lie, Bergen

36. Olve Grotle, Sunnfjord

37. Beate Dybendal Nordvik, Gloppen

38. Sven Flo, Stryn

39. Randi Arnesen, Bergen

40. Vidar Grønnevik, Kinn

41. Marthe Aadland, Alver

42. Bjørne Østrem Djukastein, Voss

43. Anne Lilleaasen, Sunnfjord

44. Vegard Enerstvedt, Bømlo

45. Marta Sofie Vange, Vik

46. Sean Røskeland, Alver

47. Mirijam Yasmin Bale, Sogndal

48. Morten Storebø, Austevoll

49. Solfrid Fossberg, Sogndal

50. Karstein Jon Totland, Masfjorden

51. Kåre Martin Kleppe, Tysnes

52. Liv Bente Fagerbakke Storebø, Austevoll

53. Geir Arve Sandvik, Luster

54. Monica Sunde Tjønnås, Høyanger

55. Sveinung Riber, Voss

56. Mathias Råheim, Sunnfjord

57. Tore E. Hjelle, Eid

58. Elisabeth Birkeland Hatlenes, Bremanger

59. Knut Arne Klingenberg, Årdal

60. Marie Bruarøy, Bjørnafjorden

61. Morten Midlang, Vik

62. Anders Kristian Sægrov, Sunnfjord

63. Nina Bjørvik, Sunnfjord

64. Thomas Hjortland Wallem, Alver

65. Solfrid Hammersland, Bergen

66. Christer Agasøster, Bømlo

67. Aslaug Wathne Skimmeland, Bømlo

68. Ole Andre Klausen, Askvoll

69. Vibeke Angelskar Erstad, Alver

70. Stian Herøy, Fedje

71. Mikal Møller Hovda, Sveio

72. Mona Røsvik Strømme, Bergen

Forslag til innstilling vil bli sendt ut til Høyres lokallag i Hordaland og Sogn og Fjordane, samt sideforeninger. Frist for innspill på innstillingen er satt til 10. oktober 2018. Nominasjonskomiteen vil da legge frem en endelig innstilling i forkant av nominasjonsmøtet, som avholdes 11. november 2019 på Scandic Bergen Airport.