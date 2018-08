Nyheter

Litt før klokka 11.00 onsdag kunne ein observere ein politibil i full utrykking i Måløy sentrum.

– Utrykkinga i føremiddag var i forbindelse med ei øving. Dette er ein øving som pågår litt utover dagen, seier politibetjent Åse Romuld ved Vågsøy lensmannskontor.

Ho opplyser at det kan vere at det blir fleire utrykkingar i løpet av dagen, og at øvinga føregår i heile Nordfjord.