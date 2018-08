Vert ordførarkandidat i nye Stad kommune

Nyheter

Nominasjonsnemnda i Stad Venstre bekrefter onsdag kveld at noverande ordførar i Eid kommune, Alfred Bjørlo, stiller som ordførarkandidat for Venstre i nye Stad kommune.

– Alfred Bjørlo har vist at han har det som skal til for å gå inn i det krevjande politiske leiarvervet i nye Stad kommune. Han har stort nettverk inn mot nasjonale politikarar, sentrale myndigheiter og viktige næringslivsaktørar. Alfred si røynsle med å «få fart på utviklinga» i Eid som ordførar sidan 2011, kombinert med god kjennskap til Selje og Bryggja og ei sentral rolle i arbeidet med å etablere den nye kommunen, gjer han særs godt skikka til å bli den fyrste ordføraren i Stad kommune, skriv leiar i nominasjonsnemnda, Gunvald Ludvigsen i ei pressemelding.

Alfred Bjørlo vart ordførar i Eid i 2011 og vart gjenvald fire år seinare.

– Eg er glad for å ha blitt spurt om å bli ordførarkandidat for Venstre i nye Stad kommune, etter to periodar som ordførar i Eid. Det har vore ein fantastisk vekst og utvikling i Eid dei siste åra og eg trur vi kan få til endå mykje meir når vi saman med Selje og Bryggja skal lage ein ny kommune frå 2020. Det arbeidet – å gje nye Stad kommune ein »flying start» - har eg lyst til å vere med på. Difor seier eg ja til å vere ordførarkandidat for Stad Venstre ved kommunevalet i 2019, seier Bjørlo.

Nominasjonsnemnda i Stad Venstre opplyser at dei elles er godt i gang med å få på plass ei god og sterk liste til kommunevalet.