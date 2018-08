Bjørlos oppskrift

Nyheter

Veien fram

Hva mener du er de viktigste årsakene til den positive befolkningsutviklingen i din periode som ordfører?

A) Målrettet, faglig forankret satsing på satsing på å legge til rette for at Eid skal være en attraktiv kommune å bo og drive næring i

B) Et godt planverk som har hatt bred politisk støtte. Vi har vært i forkant av utviklingen og stått fast over tid.

C) At vi har bygget en kultur for å dra i lag og være en ja-kommune. Folk, bedrifter, lag og organisasjoner skal, så langt det er mulig, oppleve at kommunen vil dem vel!

Veien videre

Hva er de viktigste virkemidlene din kommune har for å fortsette den positive befolkningsutviklingen?

• Vi må ha enda mer «utviklingskapasitet», være i forkant med planer og legge til rette for nye næringsetableringer, boligområde etc. Etableringen av nye Stad kommune er her viktig.

• Vi må få hele Nordfjord med på en samlet vekststrategi. Nordfjord er én bo- og arbeidsmarkedsregion, så det som er bra for naboen er bra for oss også.

• Vi må få staten sterkere med på laget. Staten har «rømt unna» Nordfjord. Vi trenger drahjelp også til å bygge sterkere kompetanse miljø og nye attraktive arbeidsplasser, få på plass desentraliserte høyskoletilbud etc.

• Vi må fortsette å heie fram næringslivet! Både med en aktiv kommunal næringspolitikk, tett samarbeid i det daglige, og konkrete virkemidler som for eksempel fritak for eiendomsskatt på næringseiendom i nye Stad kommune. Det er en investering som lønner seg.