Nyheter

Dette innlegget er skrive av stadleg leiar ved Nordfjord sjukehus Tone Holvik.

Viktig med korrekt informasjon

I avisa Møre torsdag 16. aug. 2018 har tidlegare ambulanseleiar i Volda, Hogne Grebstad, uttaler om trombolysebehandling i Nordfjord og Nordfjord sjukehus, som han kallar distriktsmedisinsk senter.

Nordfjord sjukehus har akutt indremedisinsk beredskap heile døgnet, heile veka og heile året. Meir enn 80 prosent av alle akutte situasjonar er indremedisinske og vert behandla lokalt. Sjukehuset har også skadepoliklinikk med ortoped i vakt 24 timar i døgnet for å behandle skadar som ikkje krev operasjon.

Pasientar som skal ha trombolysehehandling, får dette på sjukehuset. Sjukehuset arbeider i nært samarbeid med sjukehuset i Førde og Haukeland universitetssjukehus (sjukehus i nettverk) slik at pasientane skal få rett behandling på rett stad så snart som mogleg.

Helse Førde har no vedteke å starte trombolysebehandling i sine ambulansar. Dette vil bli starta opp i haust.

Når det gjeld store skader har vi i Norge eit traumesystem. Haukeland universitetssjukehus (Helse Vest) og St. Olavs Hospital (Helse Midt) er traumesenter. Traumesentera tek i mot dei mest skadde pasientane etter gjevne kriterium. Førde sentralsjukehus (Helse Førde) og Ålesund sjukehus (Helse Møre og Romsdal) er traumemottak. Det er viktig at pasientane kjem på rett stad så raskt som mogleg.

I randsona mellom helseføretaka er det samarbeid mellom dei to AMK-sentralane om kor pasientane skal. Det er også tett samarbeid mellom AMK og ambulansane.

For Helse Førde er det viktig at det kjem ut korrekt informasjon om kva tilbod dei ulike sjukehusa gjev. Dette for at innbyggjarane skal kunne vere trygge på våre tenester.

Kari Henriksen Arbeiderpartiet, Stortinget

Ulikheter må og kan endres

Buf-direktoratet og Helsedirektoratet slår fast at det er økende økonomiske forskjeller mellom folk. Høyreregjeringa svarer med lister over tiltak, men politikken deres forsterker ulikhetene. Arbeiderpartiets historie handler om folks frihet og trygghet. Arbeiderklassen fikk lovfesta rett til hviledag og 8 timers arbeidsdag. Gamle og syke fikk trygghet og frihet gjennom pensjons- og trygderettigheter. Kvinnekampen skapte fremveksten av en trygg familiepolitikk der arbeid og omsorgsoppgaver ble likestilt og kan kombineres.

Virkemidlene for å redusere ulikheter er like for både høyre- og venstresiden i politikken, men vi bruker dem forskjellig.

1. Skattepolitikken.

Ap vil bruke skattesystemet til å omfordele og redusere sosiale forskjeller. Vi kutter bl.a. ikke i formueskatten og vil at de med høyest inntekt skal betale mer. Høyreregjeringen gir mer enn 160.000/år til de aller rikeste, mens vanlige lønnsmottakere får ca. 6.000 kroner. Samtidig øker avgifter, strømpris og bompengesatser.

2. Velferdsordninger.

Ap slår ring rundt offentlige sykehus og styrker kommunenes økonomi, fordi det gir lik tilgang til velferdstjenestene. Barna trenger flere lærere, flere ansatte i barnehagene, kvinner mer heltid og alle flere fritidstilbud der de bor. Private sykehus holder til i sentrale strøk. Vi bruker rundt 3 milliarder mer på offentlige sykehus, og rundt det samme til kommuner, ut over det regjeringen bevilger. Vi vil at skattepengene skal brukes i Norge, på norske arbeidsplasser. Ap har bl.a innført gratis tannbehandling for utsatte grupper, fått gjennomslag for at man skal kunne ta utdanning mens man får dagpenger og at personer med nedsatt arbeidsevne skal kunne ta fagbrev mens de deltar på arbeidsforberedende trening.

Høyre-regjeringen privatiserer fellesskapsordninger. Det er nærmest likegyldig hvem som driver sykehus og barnevern. Slik forsvinner årlig hundrevis av millioner fra fellesskapet til utenlandske firmaers bankkonti i utlandet. Dagpengeordninger kuttes, egenandeler øker, blinde fratas sin automatiske avisopplesertelefon, tannhelsetiltak kuttes og kronisk syke fratas fysioterapirefusjon.

3. Arbeidsliv.

Ap vil ha flere i faste, hele stillinger. Vi har bl.a. fått gjennomslag for forbud mot nulltimers-kontrakter, å stramme inn muligheten for innleie av arbeidskraft, offentliggjøre konkursryttere, redusere innslaget av kommersielle aktører i barnevernet og styrke de ideelle. Vi har bevilget penger for å øke heltidsandelen og regionalt likestillingsarbeid. Vi sier ja til å beholde en felles fridag. Vi styrker trepartssamarbeidet som gir mer makt til ansatte, et tryggere og mer forutsigbart arbeidsliv og økt produktivitet.

Med Høyre-regjeringen øker ulikheten i arbeidslivet når uorganisert og organisert arbeidsliv likestilles, graden av midlertidighet blir stor og likestillingstiltak kuttes. Kontantstøtten blir nå gradert og virker stikk i strid med arbeidslinja.

Politikk virker. For eller mot ulikhet.