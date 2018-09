– Arbeidsmarknaden er generelt god, særleg innan industri, bygg og anlegg

Nyheter

I august var det 872 heilt ledige i Sogn og Fjordane. Det er 82 færre enn i august i fjor og svarar til ein reduksjon på 9 prosent.

Med ei arbeidsløyse på 1,5 prosent, har Sogn og Fjordane lågast arbeidsløyse i landet. Nærast er Oppland med 1,6 prosent. –Vi kan også glede oss over at nedgangen er sterk på heile Vestlandet; Rogaland ned 27 prosent, Hordaland ned 11 prosent og Møre og Romsdal ned 12 prosent, fortel Thorsnes. På landsnivå er arbeidsløysa redusert med 9 prosent frå august i fjor. Det er no 67 086 heilt ledige, tilsvarande 2,4 prosent.

Halvparten av kommunane i Sogn og Fjordane har ein reduksjon i arbeidsløysa i august. Størst reduksjon har Hyllestad og Flora med høvesvis 35 og 32 færre ledige enn på same tid i fjor.

11 av kommunane har ei arbeidsløyse på 1,0 prosent eller lågare. Aller lågast er Aurland og Vik, begge med 0,5 prosent. I den andre enden finn vi Bremanger med 3,8 prosent og Selje med 3,5 prosent. Nokre permitteringar i fiskeindustrien bidreg til dette.

Industri, bygg og anlegg står for det meste av nedgangen i arbeidsløysa. Her er det til saman 100 færre ledige enn i august i fjor.

– Dette er mannsdominerte næringar, og difor ser vi også at menn totalt sett har ein reduksjon i arbeidsløysa på 16 prosent, mens kvinner har ein auke på 4 prosent, seier Thorsnes.

I august var det 53 heilt permitterte i Sogn og Fjordane. 39 av dei permitterte kjem frå fiskeindustrien.

Det er nedgang i arbeidsløysa i alle aldersgrupper, sett bort frå dei mellom 20 og 29 år. Aldersgruppa 50-59 år har størst reduksjon med 28 prosent, mens det er størst auke i aldersgruppa 20-24 år (11 prosent) . Flest ledige stillingar innan helse, pleie og omsorg

Det vart registrert 294 nye ledige stillingar i august, ein auke på 2 prosent frå august i fjor. Auken er størst innan kontorarbeid. Det er flest nye ledige stillingar innan helse, pleie og omsorg, butikk- og salsarbeid og innan industriarbeid.