Fant to personer bevisstløse på båt

Én person er erklært død og en annen er kritisk skadd etter at de utførte arbeid i en tank på en kjemikalietanker.

Politiet opplyser til Fjordenes Tidende at de fikk melding om ulykken klokken 05.21 lørdag morgen. Da befant skipet seg 13 nautiske mil vest for Stadlandet. Skipet, som er registrert på Malta, ligger nå til kai ved ICT-terminalen i Måløy.

Personen som er kritisk skadet er fløyet til Ålesund sjukehus.

Politiet avhører nå mannskapet, og opplyser til Fjordenes Tidende at de foreløpig ikke har grunn for å mistenke at noe kriminelt har skjedd.

Mannskapet på båten består av 14 personer, inkludert de to forulykkede som begge er utenlandske. Politiet vil foreløpig verken oppgi kjønn, alder eller nasjonalitet på de to ettersom pårørende ikke er varslet.