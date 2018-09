Disse tingene irriterer båtfolket

Nyheter

– Ikke alle har funnet den «roen» de skulle ønske. Høy fart, støy og kjører for nærme – er flere momenter som irriterer store deler av båtfolket, sier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Undersøkelsen som er gjennomført av Ipsos for Gjensidige viser at 24 prosent av folk i fylket som eier båt har opplevd dette.

Gjensidige er derfor opptatt av at de som ferdes på sjøen tar sikkerhet på alvor og forholder seg til hverandre på en god måte. Voll minner om fartsgrenser og kompetanse på utstyret i båten, for han ser klare tendenser til at motorstørrelse og fart har økt betydelig de siste fem til ti årene.

– Senk farten og ta hensyn til omgivelsene. Da blir det sikrere og ikke minst, mye hyggeligere for alle som oppholder seg på sjøen, sier han.