Oppmodar fleire om å teikne aksjar

Nyheter

– Selskapet er inne i ei fase som krev ein større aksjekapital og både Eid og Gloppen kommune har gjort sine vedtak med 1 million kroner på kvar, og no er det næringsliv, lag og privatpersoner som blir utfordra til å bidra. (...) LO har vore med i styret og ein pådrivar for Stad skipstunnel, og no er det bruprosjektet Nordfjordbrua ved Lote /Anda som skal jobbast fram til å bli realisert. Ei Nordfjordbru ved Lote/Anda vil vere eit godt prosjekt, skriv LO i ei pressemelding, og oppmodar næringsliv og privatpersonar til å møte opp på Eid Rådhus torsdag og Heradhuset Gloppen fredag for å få siste nytt om prosjektet.