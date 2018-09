Vil utvide bandtvangen

Nyheter

Den generelle bandtvangen i Norge gjeld frå 1. april til 20 august. I Selje gjorde formannskapet vedtak om å utvide bandtvangen til å gjelde fram til 20. oktober.

I Bremanger vedtok formannskapet at hundar haldast i band heile året på fylgjande stader: I tilknyting til område med busetnad, handleområde og offentlege stader. På skulevegar, maskinpreparerte skiløyper og definerte badeplassar og leikeplassar som allmenta brukar. På skuleplassar, idrettsplassar og ved idrettsanlegg. I område med beitande husdyr.

Unntak: For § 3 c kan det gjerast unntak for organisert trening eller aktivitet med hund etter nærare avtale med grunneigar. Bandtvang gjeld ikkje for dresserte gjetarhundar i arbeid, tenestehund i arbeid, under lovleg trening eller prøving, hund nytta i ettersøk etter såra eller sjukt vilt og jakthundar som vert nytta under lovleg jakt, under lovleg trening eller prøving og som blir følgt av eigar eller innehavar, hund som vert nytta til lovleg uttak av rovvilt og organisert trening av brukshund. Jakthundtrening, jakthundprøver og dressur kan berre foregå etter avtale med grunneigaren.