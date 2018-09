Flere skoler konkurrer i å reise miljøvennlig

Nyheter

Denne uka starter Beintøft-kampanjen 2018, og følgende lokale skoler har meldt seg på:

Davik Oppvekst, Hjelle skule, Kjølsdalen Montessoriskule Sa, Kolset Oppvekst, Raudeberg skule og Selje skule.

Med Beintøft ønsker Miljøagentene å bidra til større miljøengasjement og bevisstgjøring av miljøproblemene knyttet til bilkjøring i skole og lokalsamfunn. Miljøvennlig transport til og fra skole og jobb gir mindre luftforurensing lokalt og lavere CO2-utslipp skapt av biltrafikk. Det oppstår færre trafikkfarlige situasjoner, og barna blir mer opplagt til å ta til seg kunnskap gjennom hele skoledagen. Beintøft er en nasjonal kampanje i regi av Miljøagentene, i samarbeid med Loop Miljøskole og Syklistenes landsforening.

For Miljøagentene er det viktig at barn får muligheten til å påvirke de voksne til å gjøre riktige miljøvalg i hverdagen.

– Vi ønsker at barn selv skal få være med å bestemme hvordan de ønsker å ta fatt på skoleveien. Slik kan de være med på å påvirke de voksne og de lærer seg at jo flere som bidrar, jo bedre er det for miljøet, sier kommunikasjonsansvarlig Rasmus Norsted i Miljøagentene.

I Beintøft måles det hvor langt elevene går, sykler og bruker kollektiv transport til skolen. Bare i løpet av kampanjeukene i fjor tilbakela deltagerne over 720 000 km, som tilsvarer 18 ganger rundt jordkloden.

På beintøft.no kan man fortløpende se hvor langt elevene har gått, og få en oversikt over hvor mye CO2 som er spart ved å ikke kjøre bil til skolen.

Alle grunnskoleelever i hele landet er invitert til å delta i Beintøft. Konkurransen varer fra 3. - 28. september, og hovedpremien er 30.000 kroner, som oppfordres til å brukes på noe miljøvennlig som kommer hele klassen til nytte. For mange er tanken på premier en stor motivasjon, men det er den felles miljøinnsatsen som skal være mest i fokus.

– I Beintøft er alle miljøvinnere! Mange lærere er flinke til å poengtere dette for elevene, og vi ser at miljøengasjementet stiger underveis i konkurransen. Selv om ikke alle kan vinne hovedpremien skal barna likevel være fornøyd med sin egen miljøinnsats, sier Rasmus Norsted i Miljøagentene.