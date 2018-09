Mange kommuner er dårlig forberedt

Nyheter

På tross av tørke, skogbranner og flom – norske kommuner sliter med å prioritere forebygging av klimarelaterte naturskader.

En tredjedel av ordførerne i de 116 kommunene som er omfattet av undersøkelsen, sier at det er vanskelig å prioritere forebygging av naturskader fremfor andre oppgaver i lokalsamfunnet.

Ifølge undersøkelsen som er utført av Enalyzer for SpareBank 1 Forsikring, har åtte av ti kommuner opplevd klimarelaterte naturskader i løpet av den siste 20-årsperioden. Undersøkelsen viser samtidig at hele 26 prosent av kommunene ikke har oppdaterte risiko- og sårbarhetsanalyser for risiko knyttet til naturskader.