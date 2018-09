Nyheter

Langøylaks AS, Troland lakseoppdrett AS og Austevoll Melaks AS har fått grønt lys frå Kystverket til etablering av nye akvakulturanlegg i ved Husevåg i Vågsøy. Det melder NRK Sogn og Fjordane.

Kystverket si vurdering går til Sogn og Fjordane fylkeskommune, som gjer endeleg vedtak i saka.