Det fine været har ført til mange skader denne sommeren

– En oversikt fra Gjensidige viser at selskapet i perioden april til august har registrert 55 båtskader i Sogn og Fjordane. Dette er en økning på over 40 prosent sammenlignet med i fjor, sier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige. For forsikringsbransjen totalt anslår Voll at kan det være snakk om nærmere 200 båter i Sogn og Fjordane som har kjørt på grunn, kollidert eller fått annen skade.

Gjennomsnittsskaden hos Gjensidige ligger på rundt 40.000 kroner.

– Det er ofte motor og skrog som får gjennomgå når en kjører på grunn, noe som ofte medfører store og kostbare skader. I noen tilfeller snakker vi om skader på opp mot flere hundre tusen kroner, sier Voll.

– I enkelte perioder har takstmenn i Gjensidige fått over ti saker på bordet samtidig der fortvilte båteiere hadde fått skadet båten sin. Vi hadde nok forventet flere skader på grunn av det fine været denne sommeren, men at økningen er så kraftig, overrasker oss, sier Voll.

Skadene domineres av grunnstøtinger der båter har gått på et skjær eller land eller kjørt på flytende gjenstander i sjøen. Det er også vært flere kollisjonsskader i forbindelse med at man legger til eller fra kai.

– Vi vet at mange kjøper båt med litt for stor motor før nødvendig kompetanse er på plass. Da nytter det ikke med kostbart navigasjonsutstyr om en ikke kan bruke verktøyet, sier Voll.