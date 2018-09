Har fått på plass salgsteamet

Nyheter

– Mørenot Aquaculture ser på Tor André Kandal og Lars Jan Thorsen som et verdifullt tilskudd i et voksende team. Vi vil nå bli bedre rustet til å møte kundenes forventninger til oppfølging av våre produkter og tjenester i tiden fremover, sier salgsdirektør Kenneth Brandal i en pressemelding.

Åpner nytt kontor til høsten: – Som tidligere raudeberger er det kjempespennende å kunne bidra til mer økonomisk aktivitet og sysselsetting i Måløy Mørenot åpner kontor i Måløy til høsten, og bak satsingen står blant annet en stadværing og en utflyttet raudeberger.

Mørenot Aquaculture, er et selskap i Mørenot-gruppen, og har en ledende, global posisjon som utstyrsleverandør til oppdrettsnæringen. Tidligere i år gikk FSN Capital inn på eiersiden til Mørenot, og sammen med de øvrige eierne skal de styrke selskapets posisjon videre. Mørenot er inne i en ekspansiv fase, og ser store muligheter for videre vekst og utvikling. Da trengs det flere nye koster inn som skal være med å bidra til et kraftig løft. Mørenot Aquaculture har ca 280 ansatte og en omsetning på MNOK 450.Tor André Kandal og Lars Jan Thorsen starter som salgsansvarlige for Sør-, Vest- og Midt- Norge. De kommer begge fra lignende stillinger, og har jobbet inn imot oppdrettsnæringen i mange år. De kjenner produktene, kundegruppen og markedet svært godt. Dette vil helt klart være en stor fordel både for dem, og kundene de skal møte.

Kontorsted for stillingene vil være i Måløy og Ålesund, og de vil sammen ha ansvaret for oppfølging av Mørenot Aquacuture sine kunder fra Rørvik i Midt-Norge til Farsund i Sør-Norge.