370 fikk beltebot på bussen

Beltet er livredder nummer én i trafikken, i buss som i bil.

De resterende 292 passasjerene som satt usikret ble ikke ilagt gebyr på grunn av usikker observasjon.

Siden 1977 har 131 mennesker blitt drept i bussulykker i Norge. Så langt i 2018 er ingen drept i buss. Det er ti år siden sist.

– Kontroll og gebyr er ikke viktig for oss i seg selv, men et viktig virkemiddel for å få enda flere til å ta trafikksikre valg, både for seg selv og medpassasjerene, sier Ingrid Heggebø Lutnæs i Statens vegvesen.

Totalt ble 14.534 passasjerer kontrollert, fordelt på 745 busser over hele landet. Andelen kontrollerte som ble ilagt gebyr, er kun 2,5 prosent.

I en spørreundersøkelse svarer passasjerene selv at flere kontroller og påminnelser fra sjåføren vil gjøre at de fester beltet på bussen.

– Vi ser at kontroll virker, og at frykten for å måtte betale 1500,- i gebyr nær sagt er større enn frykten for å havne i en ulykke uten belte. Vissheten om at du kan bli kontrollert, gjør at du lettere husker å feste beltet. Da har kontroll en viktig effekt på trafikksikkerheten, også for de som ikke blir kontrollert, sier Lutnæs.