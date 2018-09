Nyheter

Bygget har stått tomt siden det ble totalskadet i en brann sommeren 2016.

Sverre Søraa i Ariel Eiendom, som eier bygget, opplyser at rivingsarbeidet vil ta tre-fire uker, og at de er i sluttfasen med planene for det nye bygget som skal settes opp på sentrumstomta. Bygget skal inneholde både leiligheter og næringslokaler.