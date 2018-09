Nyheter

Torsdag formiddag vil folk i Måløy bli vitne til en stor øvelse for alle nødetatene, Statens vegvesen og Consolvo, selskapet som jobber med rehabiliteringsarbeidene på Måløybrua.

- Scenariet for øvelsen er at to arbeidere har blitt skadet mens de er inne i brua, og oppdraget består i å frakte dem ut på best mulig måte, forteller brannsjef Kim Hjelle.

Brua vil ikke bli stengt under øvelsen.