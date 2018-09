Skal vurdere leiarmodellen ved lokalsjukehusa

Stadleg leiing ved Nordfjord og Lærdal sjukehus har no fungert i høvesvis tre og to år. Eit prosjekt i Helse Førde skal i haust vurdere om leiarmodellen fungerer godt nok, eller om det er behov for å endre eller justere denne funksjonen ved lokalsjukehusa.