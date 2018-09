Arrangerer #løpformeg for Olivia

Nyheter

Under Eidamessa kan friske born og vaksne springe for kreftsjuke born når vennane til Olivia sine foreldre, Malin Hagevik Aare og Ole Jørgen Haugland, står i spissen for arrangementet #løpformeg etter at dei blei inspirert av mamma Malin sin innsamlingsaksjon på Facebook.

Heile bygda vil hjelpe Olivia (10) og familien Då Olivia (10) fekk konstatert hjernesvulst, omfamna bygda familien. Og no ønskjer Haugen-bygda å samle heile Nordfjord i kampen mot kreft.

«Løp for meg» blir arrangert over heile landet gjennom Barnekreftforeininga. Alle løp går samtidig, og alle midlane som arrangørane samlar inn går til Barnekreftforeininga. På Nordfjordeid skjer dette søndagen under Eidamessa, og den ein kilometer lange løypa skal springast på Malakoff. Etter løpet kjem Vilde og Anna for å synge.

– Plutseleg er det nokon vi bryr oss om som blir ramma. Det er viktig å forstå at det kan skje alle, sa ein av arrangørane Hilde Marie Midthjell til Fjordenes Tidende då nyheita om innsamlinga blei kjent. Eid Fotball, Klenkarberget Sommarcamp og andre lokale bidragsytarar er også med. Dei stiller med kiosk og loddsal på dagen.