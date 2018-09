Rykket ut til brann i Måløy

Nyheter

Alle nødetater rykket onsdag ettermiddag ut til brann i Måløy, i en leilighet i leilighetskomplekset Amonda Vista i Gate 4 i Måløy.

Det ble meldt om en god del røyk fra leiligheten som ligger i første etasje.

15.55: Brannen er nå slukket. Én kvinne blir tatt hånd om av ambulansepersonell.

Politiet på stedet vurderte en stund å evakuere hele leilighetskomplekset, men det ble ikke behov for det. Politiet opplyser likevel at de nå vil gå gjennom hele bygget for å sikre at alt er i orden og at alle beboere er gjort rede for.

Ifølge Vest politidistrikt kom alle personer seg raskt ut av bygget da brannen startet.

Politiet mener det kan være en mulighet for at brannen startet i et teppe, men dette skal nå undersøkes nærmere.