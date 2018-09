Åpner brannstasjonen på lørdag

Nyheter

I anledning brannvernuka inviterer Vågsøy Brann og Redningtil åpen dag på brannstasjonen. Slike åpne dager er et viktig ledd i forebygging av brann. En ny undersøkelse viser nemlig at 54 prosent av alle familier ikke har avtalt møtested ute og hva man skal gjøre i tilfelle brann.

– Det skremmer. En samtale rundt middagsbordet for å bli enige om møtested ved brann, hvem som skal ta med hvilke barn og så videre, er et enkelt tiltak, sier branningeniør Anders Rørvik Ellingbø i If.

– Åpen brannstasjon gir oss mulighet til å formidle brannforebyggende budskaper i en tid på året da antall boligbranner er økende. Om høsten trekker folk innendørs, slår på belysning og varme, fyrer i peisen og tenner lys, sier brannsjef i Vågsøy, Kim Hjelle.