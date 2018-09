Sif gjorde helomvending i karrieren

Nyheter

Etter 14 år på kontor bestemte Sif Kvalheim Vorren (43) seg for å utdanne seg på nytt. – Jeg tror alle har godt av å bevege seg ut av komfortsonen sin.

Det var etter at hun fylte 40 år at Kvalheim Vorren innså at tiden var inne for å gjøre endringer. Hun var på utkikk etter nye utfordringer og fikk en «nå eller aldri»-følelse.

– Jeg tenkte at hvis jeg skulle begynne på skolen igjen, så måtte det skje nå, forteller 43-åringen.

Tre år senere er hun ferdig utdannet fotterapeut med eget kontor i Måløy. Avgjørelsen om å velge en ny utdannelse og starte for seg selv angrer hun ikke på.

– Jeg tror alle kan ha godt av å bevege seg litt ut av komfortsonen sin og prøve noe annet hvis man føler at arbeidsdagen kan gi mer enn hva man hittil har oppnådd, forteller hun.

En helt ny hverdag

Ønsket om å skifte karriere har kommet gradvis for Sif Kvalheim Vorren. At det ble nettopp fotterapeut hun skulle utdanne seg til å bli, kommer av en interesse hun har fått gjennom årene.

– Jeg har en mann og en sønn som har hatt problemer med føttene, og interessen for akkurat føtter har nok kommet av at jeg har forsøkt å hjelpe dem, forteller fotterapeuten.

Hun startet på den nye utdannelsen i 2015. Selv om allerde er utstyrt med en bachelor og fagene markedsføring og økonomi, måtte hun starte helt på nytt da hun bestemte seg for karriereskiftet.

– Det første halvåret tok jeg kurs på nett og privatisteksamener på Eid. Sommeren 2015 begynte jeg på en skole i Oslo som jeg pendlet til én uke i måneden. Dette varte fram til juni 2017.

Det ble med andre ord en helt ny hverdag for Kvalheim Vorren og familien.

– Det gikk veldig fint å pendle, selv om jeg var glad for at det kun var for en begrenset periode. Mann og barn synes også at det var greit i begynnelsen. Men mot slutten hadde vi nok alle oppdaget hvor greit det er at alle er hjemme for å dra lasset sammen. Ungene vokste veldig mye på den tiden jeg var borte, og tok mer ansvar hjemme. Jeg tror også at det har hjulpet sønnen min som nå har flyttet på hybel for å gå på skole selv, forteller hun.

– Givende

Etter flere år som kontormedarbeider har Sif Kvalheim Vorren endret jobbhverdagen fullstendig. Det er hun glad for.

– Da jeg jobbet på kontor satt jeg kun foran datamaskinen hele dagen. Jeg har alltid hatt lyst til å drive helt for meg selv og jobbe med mennesker. Det å kunne hjelpe folk er veldig givende, oppsummerer hun.

Selvstendigheten som følger med det nye yrket hennes er også noe hun er svært fornøyd med.

– Det å kunne styre arbeidsdagen sin helt selv er også helt supert. Det er også slik jeg har tenkt å drive. Noen ganger kommer jeg til å ha åpningstider tidlig på dag, mens andre ganger kommer jeg til å ha åpent på ettermiddag og kveld, forteller fotterapeuten, og legger til at hun jevnlig oppdaterer åpningstidene på Facebook-siden hennes.

– Jeg anbefaler alle som er interesserte til å like Facebook-siden. Ettersom jeg jobber alene kan jeg ikke alltid ta telefonen når folk ringer. Da er det bare å legge igjen en beskjed, så skal jeg ringe tilbake. oppfordrer hun.

– Ikke overse føttene

Kvalheim Vorren kommer med enkle tips til hvordan man kan ta vare på føttene sine på en god måte.

– Ikke overse føttene! er fotterapeutens viktigste beskjed. Hun utdyper:

– Føttene skal vare livet ut og har godt av litt omsorg. Ofte tenker man ikke på å stelle beina før det oppstår et problem eller smerter, forteller Kvalheim Vorren.

Hun mener forebygging er viktig og viser til flere måter man kan gjøre det på:

– Egenpleie, gode sko og et besøk til en fotterapeut kan være en god forsikring. Vi er alle forskjellige, og det som kan være rett pleie for én person er ikke nødvendigvis det for en annen, oppsummerer fotterapeuten.