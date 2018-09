– Vil vere pådrivar for grøn næringsutvikling

Nyheter

– Nordfjordrådet vil vere ein pådrivar for grøn kunnskapsbasert næringsutvikling ved å legge til rette for kompetanseheving og samarbeid mellom kommunar og bedrifter. Eit Energinettverk i Nordfjord vil gje både kommunar og privat næringsliv eit lavterskeltilbod om kursing i teknisk drift av bygg. Deltakarane i prosjektet vil også få ta del i eit nettverk med stor grad av kompetanseoverføring og erfaringsutveksling, seier ordførar i Vågsøy Kristin Maurstad (Ap) i ei pressemelding.

Nordfjordrådet har søkt om tilskot frå ordninga klima- og miljøtiltak hos Sogn og Fjordane fylkeskommune, og har fått lovnad om 420.000 kroner fordelt på tre år. I tilsagnet heiter det at fylkeskommunen ser på Energinettverk Nordfjord som eit tiltak i tråd med Regional plan for klimaomstilling, spesielt knytt til temaet energibruk i bygg. Vidare vil eit slik nettverk og fokus på energieffektivisering både privat og offentleg, bidra til at fylket når sitt overordna mål om «saman få til klimaomstilling i Sogn og Fjordane».

– Vi er svært glade for støtta frå Sogn og Fjordane fylkeskommune, og at dei ser at eit slikt nettverk vil kunne vere med å bygge opp under den regionale klimaomstillingsplanen. Prosjektet hadde ikkje vorte realisert i slikt format utan støtta frå fylkeskommunen, seier dagleg leiar i Nordfjordrådet Roger Aa Djupvik.

– Ved å kurse deltakarane i drifting av bygg kan ein effektivt redusere energibruken i bygg med 5-10 prosent, noko som igjen vil gje direkte reduksjon av CO2. Gjennom prosjektperioden set vi opp seks kurs, eit kurs i halvåret då vi ynskjer ei jamn læringskurve for deltakarane. Kursa vil innehalde tekniske tema med fokus på vedvarande energisparing, seier Mariann Eik i Enøk-senteret, som er prosjektleiar for Energinettverk Nordfjord.

Prosjektet er treårig, og det vil bli lagt opp til ein kursdag i halvåret for kursdeltakarane. Kursa vil bli halde rundt omkring i alle kommunane i Nordfjord, og rettar seg primært mot energieffektivisering i bygg på tvers av næringar. I tillegg til dei tekniske kursa, vil det bli lagt stor vekt på erfaringsutveksling og kompetanseoverføring mellom deltakarane i nettverket. Målgruppa er personar med ansvar for drift av bygg i offentleg og privat sektor, og det vil vere Enøk-senteret som står for det faglege innhaldet i kursa. Nordfjordrådet er prosjekt eigar og Enøk-senteret står for prosjektleiinga. Næringshagane i Nordfjord, Gloppen næringsorganisasjon, og Måløy Vekst stiller seg også positive til prosjektet.