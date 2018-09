– Jeg skal male til siste slutt

Nyheter

Navn: Ørnulf Opdahl

Alder: 74

Adresse: Godøya utenfor Ålesund

Sivilstatus: Gift, to voksne barn, fem barnebarn

Yrke: Bildekunstner

Hobby: Båter

Aktuell med: Holder utstilling på Gamlebanken i Eid i forbindelse med Operautstillinga 2018.

– Hva er temaet for utstillingen?

– Temaet er naturlandskap, og da særlig Vestlandet i sin alminnelighet. Kan hende det blir en avstikker til Shetland også.

– Hvorfor akkurat dette temaet?

– Fordi jeg finner alt jeg er ute etter i naturen. Der har man skifting av sinnsstemninger, alt fra glede til melankoli. Jeg er ikke ute etter å gjengi naturen topografisk, men heller uttrykket som naturen gir meg. Og så har vi en fantastisk natur og meteorologi her på Vestlandet der man kan se hvordan været og årstidene skifter. Det gjør at jeg også kan formidle mine egne stemninger.

– Kan man kjøpe bildene som blir stilt ut?

– Ja, det er en salgsutstilling, så alle bildene som er stilt ut kan kjøpes. Det er forskjellige størrelser på bildene, så de vil vel bli priset ulikt. Ett av bildene kommer til å være utstilt for første gang. Det heter «Vårnatt», så folk kan jo se for seg hvordan det ser ut. Deretter kan de komme på utstillingen og se om virkeligheten samsvarer med fantasien.

– Liker du opera?

– Ja, det er fantastisk, en utrolig flott kunstform. Alltid overveldende og storslagent. Mitt favorittstykke er «Orfeus og Evrydike» av Cristoph Willibald Gluck. Ellers er også «Carmen» av Georges Bizet fantastisk.

– Har du vært på Opera Nordfjord før?

– Nei, og jeg får dessverre ikke tid til å se «La Bohème» mens jeg er der heller. Men jeg er spent på å få sett vikingskipet.

– Har du noen andre prosjekter på gang?

– Jeg har alltid noe på gang. For tiden jobber jeg med å forberede to kunstutstillinger jeg skal ha til neste år, den ene i Oslo og den andre i London. Når man har et yrke som mitt blir man aldri pensjonist, men det er slik jeg liker det. Jeg kommer til å male til siste slutt.

– Hvorfor akkurat bildekunst?

– Jeg har tegna og mala hele livet. Det er drivkraften min, og ikke noe jeg kan slutte med. Det er en livsform, jeg bare må gjøre det. Om jeg reiser noen plass, så er det for å se på bildekunst og bli inspirert.

– Har du vært mye i Nordfjordeid før?

– Jeg gikk på yrkesskolen på Holmøyane da jeg var 15–16 år gammel. Da ble det noen turer. Jeg husker spesielt en helg da vi skulle på dans i Nordfjordeid, så vi hev oss på syklene og sykla fra Holmøyane. Det var ikke så lett å komme seg rundt på den tida. Da vi kom fram viste det seg at dansen var først neste helg, så vi måtte sykle slukøret tilbake. Men vi kom tilbake helga etter og koste oss skikkelig.