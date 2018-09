Arrangerer ni folkemøte på ti dagar

Nyheter

Bakgrunnen for turneen er at fellesnemnda for Stad kommune har vedteke å starte eit stadutviklingsprosjekt og eit prosjekt knytt til utarbeiding av ein reiselivsstrategi. Prosessane vil gå parallelt med felles styrings- og prosjektgruppe.

Stadane Stad 2020 skal arrangere folkemøte er Leikanger, Selje, Flatraket, Bryggja, Kjølsdalen, Stårheim, Haugen, Nordfjordeid og Hjelle.

Resultata av folkemøta skal nyttast i arbeidet med reiselivsstrategien og i det vidare arbeidet med utvikling av dei ulike stadane. På møta ønskjer prosjektet å få inn innspel om kvalitetar og utfordringar stadane har, kva rolle og funksjon stadane kan ha i nye Stad kommune og korleis ein kan utvikle staden vidare.

På møtet i fellesnemnda og partssamansett utval torsdag kom det innspel om å på folkemøta også inkludere informasjon om prosessen med politiske organisering i den nye kommunen. Dette for å minske eller fjerne bekymringane knytt til fordeling av arbeidsplassar i dei ulike delane av kommunen.