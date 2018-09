Får støtte til realisering av virtuelt senter

Nyheter

Pengane skal gå til finansiering av forprosjekt. Prosjektgruppa søkte om 50 prosent delfinansiering ut i frå ei kalkyle på 1.475.500 kroner.

Bakgrunnen for Fjordane Virtuell Campus er at sju bedrifter i Eid har gått saman om å utforme eit campus for automasjon og elektro. Håpet til initiativtakaren er at dette skal gjere rekruttering av ny arbeidskraft lettare.

– Det er veldig utfordrande for oss å rekruttere. Det er det ingen tvil om, har dagleg leiar Hans Inge Solheim i Normatic tidlegare uttalt til Fjordenes Tidende.

Verksemda han leiar har mellom 55 og 60 tilsette, og omset for 100 millionar i året.

– Skal vi ta oss vidare og utvikle oss må vi sikre vidare- og etterutdanning til våre tilsette. I tillegg ser vi at mange av lærlingane som har tatt fagbrev ønskjer seg vidare utdanning. Per i dag har vi ingen tilbod om dette i Nordfjord, uttalte Solheim den gong.

Initiativbedriftene er Normatic, Nordplan, Fjordvarme, Caverion, Eid Elektro, Moderne og Segel. Høgskulen på Vestlandet, Fagskulen i Sogn og Fjordane og Helse Førde gir positiv tilbakemelding på prosjektet.