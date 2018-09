Nyheter

– Raset har kome oppe i frå skråninga, og har ikkje kome frå høgt oppe, fortel Lars Erik Karlsen, prosjektleiar for Fjordane i Statens vegvesen.

Ras sperrer fylkesvegen Fylkesveg 616 i Skatestraumen er stengt på grunn av et ras.

Vegvesenet var raskt på plass etter at meldinga om raset på fv. 616 kom litt før klokka 06.00 onsdag. Raset har gått mellom Berletunnelen og Skatestraumtunnelen og stenger fylkesvegen.

Karlsen fortel at det no bli jobba med å få maskiner på plass for å rydde vegen fri for jord og ras.

– Det skal ikkje gå så lang tid å få rydda vegen, og den blir opna igjen i løpet av dagen, seier Karlsen.