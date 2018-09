Ras sperrer fylkesvegen

Nyheter

Et jordras sperrer fv. 616 ved Skatestraumen i Bremanger kommune. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 05.56 og meldte fra klokken 07.15 at de var på veg til stedet.

Ingen personer eller bygninger skal være tatt av raset, opplyser politiet.

– Raset er cirka 15 meter bredt og 1,5 meter høyt. Det er melderen sin beskrivelse. Vi er på veg dit nå, men har ganske lang kjøreveg. Det er nesten 1,5 time kjøring dit for patruljen vår, opplyser politiets operasjonssentral.

Politiet opplyste at raset skal ha gått ved Nygårdsneset øst for Skatestraumtunnelen, men Statens vegvesen har korrigert dette. Jordraset sperrer vegen ved Klubbelvane vest for tunnelen.

De forklarer at lokalt brannvesen også er varslet, og at de vil være de første som ankommer rasstedet. Entreprenørene som skal kontrollere rasområdet vil ankomme cirka klokken 08.15, opplyser politiet.

Vi oppdaterer saken.

