Stadig fleire vil lese Fjordenes Tidende

Nyleg la Mediebedriftenes Landsforening (MBL) ut opplagstal for 1. halvår 2018. Det er første gong at opplagstala blir presentert halvårleg.

Fjordenes Tidende hadde første halvår eit opplag på 4.643. Det er 171 fleire abonnentar enn i 2017 og ein auke på 3,82 prosent.

- Vi synest det er kjekt å sjå at stadig fleire les Fjordenes Tidende både på nett og papir. Det viser at lokalavisa framleis har ein sterk posisjon, og at den er viktig for folk. Perioden som MBL her har målt var også ei spennande tid med intens debatt om kommunesamanslåing, både når det gjeld nye Kinn og Stad kommunar, og det har nok bidrege til godt stoff som lesarane våre har ønskt å følge med på, seier ansvarleg redaktør Erling Wåge.

Av fylket sine åtte aviser har seks vekst i opplaget. Firda har størst vekst i tal abonnentar med 431 (4 prosent). Fjordabladet og Fjordenes Tidende har nest størst auke i tal abonnentar, begge med 171 abonnentar. To aviser har nedgang i opplaget (Sogn Avis og Ytre Sogn).