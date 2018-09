I dag jobbar elevane for å få bygd skule i denne slummen

Nyheter

75.000 kroner samla inn av elevane ved skulen sikra i 2017 at første spadetak blei sett på ein av dei første barneskulane nokosinne i Freetown i Sierra Leone.

Prosjektet vil gå over fleire år, og i årets Operasjon Dagsverk held dei fram innsatsen for Ole Stenabkk og BuildAid sitt prosjekt i Sierra Leone.

Det er sjuande året på rad at skulen vel å gi pengane til Stenbakk sin organisasjon, og han er svært takksam.

- Dei har gjort ein fantastisk innsats med å hjelpe dei fattigaste av dei fattige i i heile sju år! seier Stenbakk som for tida er nettopp i Freetown for å passe på at prosjekta der går som dei skal.

Prosjektet i Sierra Leone har også vakse seg større. BuildAid har inngått eit samarbeid med ein engelsk organisasjon som heiter Home Leone, og Stenbakk sa tidlegare i haust følgande om prosjektet:

– Dette er eit stort prosjekt, der ein på sikt skal flytte om lag 2.000 menneske ut frå den verste slum ein kan tenke seg. Her skal det byggast bustader, sjukestove, bakeri, ein mekanisk verkstad, mursteinsfabrikk og mykje anna. Vi i BuildAid har tatt på oss å bygge skulen, og på sikt, også administrasjonsbygget til skulen.

Det er denne skulen Stenbakk viser til her som er den Måløy vidaregåande skule, gjennom OD-dagen, skaffar pengane til å bygge.

Planen var eigentleg at skulen skulle opnast no i september, men uro i landet bidrog til eit tilbakesteg.

– Etter at vi reiste frå Freetown i april var det val på ny president, og det oppstod mykje uro blant bandane som herjar i slummen. Heller ikkje vårt byggeprosjekt gjekk klar her, seier Stenbakk.

Arbeidet på skulen blei cirka seks månader forseinka.

– Det er både grunna uroa i landet, men også mykje dårleg vêr. I august fekk vi likevel tett tak, så då er vi frampå no som regntida set inn for alvor. Og dører og vindauge er under produksjon i landsbyen sine verkstadar.