Ny meiningsmåling seier nei til Vestland

– For meg er det ein alvorleg ting at folkemeininga går på tvers av det som vert vedteke, men samstundes forstår eg at ein må gjennomføre reformer ein har sett i gong, seier lokalapolitikar Raymond Myren (KrF) i Selje til NRK Sogn og Fjordane.

I ei ny meiningsmåling, gjort av Sentio på vegner av NRK og Sogn Avis, seier 65 prosent nei til samanslåinga med Hordaland, og mange fryktar at Hordaland blir for mektige. Meiningsmålinga var gjennomført før KrF sist veke sikra gjennomføring av reformen, skriv NRK.

26,6 prosent meiner at Sogn og Fjordane og Hordaland burde slå seg saman til eitt fylke, 64,8 prosent meiner ein bør vere eitt eige fylke som i dag, og 8,7 prosent veit ikkje. 69,4 prosent meiner også at samanslåinga med Hordaland bør setjast på vent, 21,6 prosent meiner ikkje det og 9 prosent veit ikkje. 600 personar frå Sogn og Fjordane er intervjua.