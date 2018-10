Treng aktivitetsvener til personar med demens

Nyheter

I oktober vil det igjen bli arrangert kurs for aktivitetsvener til personar med demens, og Lillestøl håper nokon kan tenke seg å ta på seg denne oppgåva.

– Livet består av eit mangfald av aktivitetar, stå opp, ete, lage mat, jobbe, dyrke hobbyar, vere med andre. Gjennom aktivitet utviklar vi oss sjølve, og vi påverkar og blir påverka av våre eigne omgjevnader. Det er nær samanheng mellom aktivitet og helse.

Personar med demens og deira familiar opplever at kvardagen endrar seg etter å ha fått ein demensdiagnose, menm Lillestøl peikar på at ein med tryggleik, omsorg og menneske rundt seg som kan hjelpe til, likevel kan skape gode dagar og opplevingar for personar med demens.

– Frivillig innsats er eit viktig bidrag for å få dette til. Aktivitetar kan vere å lese, gå tur, gå på kino, fiske, male eller berre ein prat over kaffikoppen. Om du ønsker å vite meir om kva det vil seie å vere ein aktivitetsven er du velkomen til å delta på kurs, seier ho.

Kurset går over to ettermiddagar i oktober.