Nyheter

Det var eit trist syn som møtte bonde i Bremanger, Geir Nesbakk, måndag ettermiddag. Nesbakk fortvilar etter at han fann fem av geitene sine skadde i vegkanten ved Breleporten i Bremanger.

Nokon har køyrt på geitene og berre stukke av utan å melde ifrå til politi eller viltnemnda.

Til NRK Sogn og Fjordane fortel Nesbakk at han fann flokken sin haltande og skjelvande i vegkanten. Det var ei vond oppleving. Fem geiter var skadde, og det var ikkje anna utveg enn at bonden måtte ta livet av alle dei fem.

Det var ifølgje NRK ein tilfeldig forbipasserande som oppdaga dei skadde dyra og som varsla geitebonden.

– Det er vondt å tenkje på at dei gjekk der heilt hjelpelause. Ein ting er at geita går langs vegen og at påkøyrsler kan skje, men då skal ein gje beskjed, seier geitebonden til NRK.

Lensmann i Bremanger, Espen Gulliksen, seier at politiet har vore på staden. Han reagerer på at den som har køyrt på dyra ikkje har meldt ifrå, men berre stukke frå staden og dei lidande dyra.

Han seier dei er interesserte i tips i saka dersom nokon har sett noko. Politiet har fått inn eit tips som dei skal sjekke ut.