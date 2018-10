– Stedet har en litt sveitsisk touch med blanding av jugendstil og 60-70-tallshus

Nyheter

Det kunstneriske samboerparet er i fyr og flamme over Måløy som de mener var en overraskelse å se.

– Vi er så overrasket og begeistret over Måløy, over arkitekturen her, sier Helge Korvald.

Han forteller at han nylig var i Sveits og mener Måløy gir ham assosiasjoner til byen Locarno.

– Ja, Jeg synes Måløy har en litt sveitsisk touch med sin blanding av jugendstil og 60-70-tallshus.

– Og så var det så fint å gå gjennom hovedgata, sier Heggedal, som faktisk har slekt på Bryggja.

– Og bare dette med nummererte gater gir assosiasjoner til New York. Det gir litt sus over stedet, smiler Korvald.

I Den Blå Hesten skal verkene deres stå i tre uker framover, og det er åpent torsdager, fredager og lørdager.

– Hva er det dere viser fram her?

– Det er nye verker, en blanding av installasjon og maleri for min del, sier Heggedal.

Hun startet karrieren med å jobbe mye med installasjon og skulpturer, men endret så fokus til å bli mer figurativ.

– Men så har jeg gått tilbake igjen til å jobbe mer med figurer og abstrakt kunst.

Hun har latt seg inspirere av undervannstrømninger og bevegelser i vann og hav.

– Jeg liker bølger, bevegelsene og formene i vann, sier hun.

Heggedal og Korvald er samboere, men samarbeide - det gjør de aldri.

– Nei, det hadde ikke gått. Vi har hvert vårt atelier, smiler de.

Korvalds karriere har gått i sirkel forteller han.

– Jeg begynte som impresjonist og havnet tilbake der igjen via noen modernistiske framstøt. Men forhåpentligvis har det vært en oppadgående spiral, at jeg har kommet rundt og opp på et høyere nivå, smiler han, og peker mot sine fargesterke, livlige maleri.