Gult flom- og jordskredvarsel for Nordvestlandet

Nyheter

Det ventes 30-50 mm regn fra torsdag morgen, lokalt opp mot 60-80 mm på 24 timer. Nedbøren ventes å være mest intens torsdag kveld og natt til fredag. Situasjonen er følsom for temperaturendringer, varmere luft på fjellet vil føre til snøsmelting og mer tilførsel av vann.

Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er svært høy. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt.

På varsom.no skriver NVE at det er forventet noen skredhendelser, og at enkelte store hendelser kan forekomme. Dette kan føre til at utsatte vegstrekninger kan bli stengt.

Folk anbefales å holde seg unna bratte skråninger og elveløp med stor vannføring. Det anbefales også å rense dreneringsveier og stikkrenner slik at vannet skal kunne renne unna. Vannveier og avløpsrør bør holdes frie.

Faren vil minke fredag morgen. Gult nivå er det laveste av farenivåene til NVE.