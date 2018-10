Makrellstørje kom seg gjennom oppdrettsnot

Nyheter

Det melder direktoratet i ei pressemelding.

På K. Strømmen Lakseoppdrett AS sitt anlegg «Marøy NØ» i Bremanger var det meldt om hol i ei not 27 september.

– Då vi var på tilsyn 1. oktober fekk ein brått melding om at det var observert ein stor hai-liknande fisk i nota, seier Leni Marie Lisæter, sekssjonssjef ved forvaltningsseksjonen i region Vest - Fiskeridirektoratet.

Det viste seg å vere ein makrellstørje.

– Vi var ute for og sjå på anlegget og kartlegge årsaker til holet, men det var jo ingen tvil når den svære makrellstørja på 2,7 meter og 275 kg kom symjande opp i nota, fortel Lisæter.

Skaden i nota var på tolv meters djupn, og var ein meter høgt og tolv centimeter breidt.

– Vi er uroa for utviklinga. Vi veit vi lite om kvifor makrellstørja plutseleg angriper, går tvers igjennom notveggen og inn i oppdrettsanlegget, seier Lisæter.

Størja hadde brote seg gjennom ei not som er forsterka med ståltråd, noko som førte til at fisken fekk skadar på snuten. Den vart til slutt henta opp med ein orkastnot og avliva.

Makrellstørja er den største av tunfiskartane, og kan symje med ein fart på over 75 km/t. Den er særs ettertrakta blant anna i Japan for bruk i sushi og sashimi, og store eksemplar blir seld for store summar. Rekordsummen for ein enkelt størje kom i 2013, då ein makrellstørje vart seld for 10 millionar norske kroner på fiskemarknaden i Tokyo.

I 2015 vart ein over 200 kilo tung makrellstørje fanga ved eit oppdrettsanlegg i Måløy.