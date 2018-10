Nye reglar skal hindre juks på verkstad og i transportbransjen

– Regjeringa jobbar for trafikksikre køyretøy og ei seriøs transportbransje. Difor innfører vi no nye reglar som vil betre kontrollen på bilverksted og kvaliteten på kontrollane. Det blir også strengare reglar for fartsskrivarar som registrerer køyre- og kviletid i tunge køyretøy. Desse tek til å gjelde i dag, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.