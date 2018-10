Færre hummerfiskere er påmeldt i år

Nyheter

Så langt er nær 27.000 personer på landsbasis påmeldt hummerfiske i år. I fjor var totaltallet 33.300.

Dette kan tyde på at mange som registrerte seg i fjor fremdeles tror den registreringen også gjelder for i år, men alle må registrere seg på nytt, heter det i en pressemelding fra Fiskeridirektoratet.

Her kan du se hvor mange som har registrert seg på landsbasis.

Flest påmeldte er det i Hordaland der 6.000 personer er registrert. Også i Rogaland og Møre og Romsdal er det mange hummerfiskere med henholdsvis om lag 5.300 og 4.000 påmeldte personer. I Sogn og Fjordane med over 1.300 fiskere er det så langt registrert.

Hummerfisket er etter hvert blitt strengt regulert med en kort og hektisk sesong som varer fra 1. oktober til og med 30. november på strekningen fra grensen mot Sverige til og med Sogn og Fjordane og en måned lenger, altså ut året, fra Møre og Romsdal og nordover.

Fra og med i år er det påbudt med et ekstra rømmingshull i alle hummerteiner i tillegg til fluktåpninger. Hullet skal være så stort at man kan dra en gjenstand på 15 x 9 cm gjennom hullet. Hullet skal sys igjen med en oppløselig bomullstråd for å redusere faren for såkalt spøkelsesfiske hvis teinen skulle gå tapt.

Se monteringsanvisning for bomullstråd i hummerteiner.

Hummerteiner skal ha minst to fluktåpninger, en på hver side av teinen og en i hvert kammer hvis teinen har flere kammer. Disse skal i perioden det er lov å fiske hummer ha en åpning på minst 60 mm. Utenom sesongen skal teiner som blir brukt til å fiske krabbe ha fluktåpninger på minst 80 mm.