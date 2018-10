Partiet krev same tariff for hjørnesteinsbedrifta som for alle andre

Nyheter

– Statnett arbeider no med endring av tariffmodellen for sentralnettet. Vi meiner at ei eventuell omklassifisering av 132 kV-linja i Svelgen må utsettast til ein har utarbeidd ein nettariff for kraftforedlande industri som er lik for alle uavhengig av nettilknytning, skriv partiet i ei fråsegn.

For Elkem Bremanger vil ei omlegging til regionalnett gje ei så kraftig auke i nettariffen at det vil ta vekk millionar frå botnlinja til bedrifta.

Varselet NVE no kjem med, er svar på ein søknad frå Sogn og Fjordane Energi Nett (SFEN) om å få omklassifisere tidlegare sentralnett til regionalnett, som ei følge av at 420 kV-linja Ørskog-Fardal vart hovudåre for kraft i fylket. NVE vil, ifølgje Firda, gi SFEN medhald, men vil la ulike partar få å seie si meining innan 8. oktober.

Bremanger Ap set ikkje pris på forskjellsbehandlinga:

– Her rammar ei tilfeldig utbygging éi bedrift medan andre smelteverk får behalde si sentralnettstilknytning. Slik kan vi ikkje ha det! Kraftforedlande industri konkurrerer i den internasjonale marknaden og treng langsiktige og stabile rammevilkår.