Strandanipatunnelen blir klar til jul

Fv. 633 Kleiva er no inne i sluttfasen, og arbeid med elektroinstallasjonar i tunnelen startar 7. oktober, melder Statens vegvesen i ei pressemelding.

Prosjektet ligg etter den opphavelege framdriftsplanen. Årsaka til forseinkinga er samansett av fleire arbeidsoperasjonar som har teke lenger tid enn planlagt. Tunnelen er no ferdig og det er lagt eit lag med asfalt gjennom. I opphavelege planar var det planlagt portalar av betong, men etter vurderingar frå geolog var konklusjonen at det ikkje var behov for portalar, då det ikkje er fare for ras eller is over tunnelinnløpa.

Søndag startar ein arbeidet med elektroinstallasjonar i tunnelen.

Det vil bli offisiell opning av veganlegget når trafikken kjem over i tunnelen.

– Me kjem nærmare tilbake med opningsdato når den er bestemt, seier Huseklepp.

– Me takkar folket i Honningsvågen for positiv haldning og tolmod med oss som jobbar på anlegget. Me gjer vårt beste for at tunnelen skal bli klar i tide før jul, seier Huseklepp.