Byr på kaffe på biblioteket

Nyheter

– Verdensdagen har gitt oss en sum slik at vi skal ha en liten stand med nytraktet kaffe, twist og litt informasjon for å markere selve dagen. Alle som er innom kan få seg en kopp kaffe og lære litt mer om verdsdagen og hva den markerer, sier Ylva Seljenes.

Vil at alle skal være rausere med hverandre 10. oktober er Verdensdagen for psykisk helse. I Vågsøy markeres årets tema «Vær raus» med fire forskjellige arrangement i skolene og på biblioteket.

Tema for årets verdensdag er «Vær raus», og det skal også være arrangement ved Måløy vidaregåande skule 16. oktober og Vågsøy ungdomsskole 18. oktober.

Verdensdagen for psykisk helse er en internasjonal FN-dag. Målet for dagen er å øke bevisstheten om psykiske problemer og mobilisere til innsats for psykisk helse.