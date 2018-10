– Det er viktig å vite at det finnes slike jobber

Nyheter

– Jeg syntes laboratoriefag hørtes spennende ut, og så var jeg veldig innstilt på å gå YSK/TAF som gir kombinert yrkes- og studiekompetanse, sier Vibeke Skram fra Måløy som ble rådet til å ta studiet av TAF-koordinatoren ved MVS.

– Jeg visste ikke selv at jeg passet til labarbeid. Men jeg liker å holde på med sånne ting. Å analysere og finne svar er spennende, smiler Vibeke.

Nylig tok måløyværingen fagbrev i laboratoriefag med beste karakter – og som første lokale jente. Kun ei jente, fra Florø, har tidligere blitt uteksaminert i faget.

21-åringen har også de siste fire årene jobbet som lærling hos Eurofins Måløy i kombinasjon med YSK/TAF-studiene – som gir både yrkes- og studiekompetanse – ved Måløy vidaregåande skule (MVS).

– Det er en veldig kjekk og spennende jobb. Jeg føler jeg har fått god og realistisk arbeidserfaring.

100 prosent kvinner

Hos Eurofins i Måløy, som er en avdeling av det internasjonale laboratorieselskapet med over 30.000 ansatte, havnet hun i et miljø der hun traff andre med lignende interesser og fagfelt som henne selv. Og hele staben på sju er kvinner.

Monica Kråkenes, laboratorieleder for Eurofins Måløy, tror ikke nødvendigvis dette er et mønster for alt laboratoriearbeid.

– Vi har hatt mannlige ansatte her hos oss før, og på Eurofins laber rundt om i Norge og verden, er det mange menn. Men jeg tror faktisk at om du ser på dem som jobber med mikrobiologi på lab, så ser en et flertall av kvinner. Mens det innen kjemi kanskje er overvekt av menn.

– Hva tror du kan være grunnen?

– Det vet jeg faktisk ikke, for det å være egnet for labarbeid har egentlig ikke med kjønn å gjøre, mer med personlighet, sier Kråkenes, og får støtte av Skram i det.

– Fag som kjemi assosieres generelt ikke med kvinnearbeidsplasser. Og på labene rundt oss er det mange menn. Det kan være tilfeldig.

– Men vi synes jo det er veldig kjekt at vi har en arbeidsplass der vi trenger folk med utdanning, legger Kråkenes til, og forteller at det ikke har vært vanskelig å få tak i kompetent arbeidskraft.

Vibeke tror det er viktig at kompetansearbeidsplasser som Eurofins blir kjent lokalt.

– Det er viktig å vite om det finnes slike arbeidsplasser her hjemme. Det må fram i lyset, at her er mange muligheter lokalt, avslutter hun.

– Det er ikke et lett løp

Vibeke Skram anbefaler gjerne både YSK/TAF- studier og laboratoriefag.

– Det å kunne få jobbe og samtidig gå på skole gjør at du sitter igjen med mye etter videregående. Du har både realfagkompetansen og et fagbrev.

– Det er et fireårig løp med jobb i tillegg, er det krevende?

– Det kan være tungt iblant, med realfagene, og det du må ta igjen av skolearbeid når du er på jobb. Det er ikke et lett løp, men nå som det nærmer seg slutten, så har det virkelig vært verdt det.

– Det er en fantastisk mulighet å kunne kombinere skole og arbeid. Det gir elever som Vibeke et helt annet utgangspunkt, sier Monica Kråkenes ved Eurofins.

Også lærerne ved MVS er svært stolte av Vibeke.

– Toppkarakteren henger høyt. Det er krevende, sier YSK/TAF-koordinator Kåre Nordpoll.

– Vi har generelt hatt flinke folk, og vi vet at elever som velger YSK/TAF er motiverte. Vibeke har nå en svært god bakgrunn for videre studier, for eksempel veterinær, farmasøyt eller kjemiingeniør, sier faglærere Terje Ødegård og Jan Perry Ostnes.

– Jeg var jo bare fokusert på å stå. Så det var en positiv overraskelse at det gikk så bra! ler Vibeke selv.

Glad for at det finnes jobber lokalt

For Vibeke Skram, som er på vei ut i studier og arbeidsliv, er det essensielt å vite at det finnes jobber å flytte hjem til.

– Å kjenne til at det finnes jobber som denne, og at det er gode muligheter lokalt, gjør det lettere å tenke på å flytte hjem senere i livet, sier Vibeke.

Eurofins Måløy leverer hovedsakelig analyse av fisk og vann, i tillegg til noe kjøtt og matvarer. Kundene er stort sett kommuner, bedrifter innen matproduksjon og oppdrettsselskap.

– Vi er for eksempel det største selskapet i Norge på analyse av fett- og fargeinnhold i laks, forteller Monica Kråkenes.

Hos Eurofins Måløy jobber det både kjemiingeniører, næringsmiddelingeniører og folk med master i mikrobiologi.