Meir regn og blest i helga

Meteorologisk institutt har òg tre farevarsel for Sogn og Fjordane, gult (minst alvorleg) nivå for skred og regn, og oransje (nest alvorlegast) nivå for flom. Dette grunna dei høge temperaturane og at snøen som ligg i fjella kan smelte og auke vassmengda.

Tekstvarslet for meteorologane:

Fredag: Sogn og Fjordane Økning til sørlig stiv kuling, i kveld liten storm. Etter hvert regn.

Laurdag: Hordaland og Sogn og Fjordane Natt til lørdag sørlig liten til full storm på kysten, gradvis minkende til bris. Lørdag ettermiddag økning til sørlig liten storm. Regn, lokalt mye nedbør.

Søndag: Vestlandet sør for Stad Sørlig opp i liten storm. Regn. Fra om ettermiddag frisk bris av skiftende retning. Etter hvert overgang til regnbyger.

